Torino, lavori di manutenzione sul campo principale del Filadelfia

Lavori in corso al Filadelfia. Allo stadio è infatti in corso un'importante manutenzione del manto del campo principale. Si tratta di un processo simile alla risemina, ma più impegnativo e capillare, che annualmente viene portato avanti sui campi cuciti. La manutenzione non era stata svolta precedentemente per via delle alte temperature degli scorsi giorni e di quelle fatte registrare a giugno. Si è scelto di procedere in questi giorni per sfruttare anche la sosta delle Nazionali.