Torino-Inter 0-1, Cairo: “Buona stagione. Juric rimane? Sicuramente sì”

Le dichiarazioni del patron granata al termine della sfida contro i nerazzurri valida per il 38° turno di Serie A

Al termine di Torino-Inter, gara valida per l'ultima giornata di Serie A, il presidente granata Urbano Cairo è intervenuto ai microfoni dei giornalisti allo stadio per commentare la partita e l'intera stagione della sua squadra. Di seguito le sue dichiarazioni.

Un commento sulla stagione?"Vediamo domani, abbiamo fatto tre punti in più della scorsa stagione e non è male; peccato per oggi perché abbiamo fatto una buona partita ma potevamo fare anche meglio, però direi che è una buona stagione".