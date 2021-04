Torino, nel derby un’altra conferma: Sirigu si sta finalmente ritrovando

Focus On / L'estremo difensore del Toro si è distinto per due parate incredibili, dando una svolta alla sua annata

PARATE - Gli interventi rimasti negli occhi dei tifosi sono in particolare due, entrambi nella ripresa. Il primo è stato il volo sull'incornata a colpo sicuro di Cristiano Ronaldo sul 2-1 per il Torino, con il portoghese che aveva preso il tempo a tutti indirizzando con uno stacco imperioso dei suoi il pallone quasi all'incrocio dei pali: grande la parata del portiere sardo a deviare il pallone in corner. Ma l'altro intervento che è valso quasi "il prezzo del biglietto" è stato su Bentancur, sul 2-2: bordata forte e precisa dell'uruguaiano, ma Sirigu si è disteso benissimo a terra verso la sua sinistra sfiorando la sfera e mandandola sul palo. Una deviazione decisiva, che ha tenuto il Toro a galla. Ma oltre a queste parate "monstre" Sirigu è stato presente e importante anche in altri interventi nel primo tempo, come sull'occasione di Morata al terzo minuto di gioco.

DECISIVO - Sirigu, insomma, si sta ritrovando. Nonostante abbia preso un gol sotto le gambe da Chiesa, non certo il primo della stagione subito così, il portiere granata è stato cruciale ai fini del risultato. Ci si chiedeva se la parata su Obiang nel convulso finale di Torino-Sassuolo potesse rappresentare per il portiere sardo un punto di svolta personale,dopo una stagione ricca di prestazioni troppe volte deludenti da parte sua. Per ora i segnali sono tutti positivi: con la Sampdoria e soprattutto con la Juventus sono arrivate due partite da vero Sirigu, in mezzo c'è stata la convocazione in Nazionale, che - pur senza presenze raccolte, anche per un fastidio alla schiena - ha restituito entusiasmo e fiducia al portiere. Da questo match l'ex PSG esce con la consapevolezza di poter essere l'uomo in più per la salvezza del Torino, proprio come l'anno scorso.