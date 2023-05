Torino, la giornata: al via l’ultima settimana di campionato

Ultima settimana di campionato per il Torino Primavera. I granata di Ivan Juric ci arrivano con una sfida importante da preparare con l'Inter e con un obiettivo da cercare di raggiungere: l'ottavo posto. Il Torino è padrone del proprio destino all'ultima giornata e cercherà il colpaccio che potrebbe valere l'Europa. Al via quindi la preparazione della partita contro l'Inter con le sedute in programma al Filadelfia. Su Toro News potrete seguire tutti gli approfondimenti e le ultime notizie sulla gara e sul mondo granata.