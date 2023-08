Torino, la giornata: alle 16.30 in campo la Primavera di Scurto

Oggi - lunedì 28 agosto - avrà inizio la nuova stagione di Primavera 1 per il Torino. I granata, al secondo anno di gestione Scurto, faranno l'esordio in campionato in trasferta contro il Genoa neopromosso allo stadio “Chittolina” di Quiliano, in provincia di Savona, alle ore 16.30. Come di consueto, potrete seguire la gara in diretta testuale sulle nostre colonne, insieme a tutti i contenuti del pre e del post partita.