Torino, la giornata: alle 17:00 in campo la Primavera

La Prima squadra continua gli allenamenti in vista del Bologna

Mentre la Prima Squadra continua gli allenamenti di preparazione in vista del match di domenica contro il Bologna, con un occhio a Vanja Milinkovic-Savic, per la Primavera è arrivato il momento di scendere nuovamente in campo. Oggi alle 17 infatti, gli uomini di Coppitelli affronteranno a Biella il Genoa. Come sempre, Toro News vi racconterà l'incontro in tempo reale, dedicando anche un ampio pre e post partita.