Torino, la giornata: allenamento in preparazione del match contro l’Udinese

Il programma della giornata in casa granata

Il match contro l'Udinese si avvicina ed il Torino vuole farsi trovare pronto. Anche oggi i granata scenderanno in campo sotto le direttive di Juric per preparare al meglio l'impegno casalingo. Conquistare i tre punti sarebbe un risultato importante per apportare ancor più concretezza al sogno europeo.