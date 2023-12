Torino, la giornata: allenamento in vista del match di sabato contro l’Empoli

Oggi la squadra sosterrà l'allenamento sotto le direttive di Juric in vista del prossimo match

Anche oggi il Torino scenderà in campo per preparare il match di sabato contro l'Empoli. La squadra dopo il pareggio contro il Frosinone farà il possibile per guadagnare i 3 punti. La gara contro i toscani si giocherà sabato 16 dicembre alle ore 20:45 presso l'Olimpico Grande Torino.