Torino, la giornata: allenamento in vista dell’amichevole contro il Reims

In programma per il Toro una seduta di allenamento per oggi, sabato 5 agosto

Un giorno separa il Torino dall’ultimo test pre stagionale, prima del primo impegno ufficiale in Coppa Italia: domani, 6 agosto, infatti, la squadra di Ivan Juric affronterà il Reims. Per quest’oggi - sabato 5 agosto - è previsto un allenamento sul territorio francese dove il tecnico croato potrà valutare e fare le scelte definitive per gli 11 titolari che scenderanno in campo.