Torino, la giornata: allenamento per il gruppo squadra al Filadelfia

Questa sera Belotti e Sirigu saranno impegnati con l'Italia nella finale di Euro 2020 contro l'Inghilterra

Quest'oggi, domenica 11 luglio 2021, il Torino ha in programma un altro allenamento allo stadio Filadelfia per proseguire la preparazione prima della partenza per il ritiro di Santa Cristina in Val Gardena. Alle ore 21 invece, il capitano granata Andrea Belotti e il portiere del Toro Salvatore Sirigu saranno impegnati nella prestigiosissima finale di Euro 2020 tra Inghilterra ed Italia. La sfida potrà essere seguita in live su Toro News con la diretta testuale ricca di aggiornamenti minuto dopo minuto.