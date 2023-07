Nono giorno di ritiro a Pinzolo per i granata, che anche oggi, martedì 25 luglio, affronteranno una doppia seduta d'allenamento. Nella sessione mattutina i giocatori si divideranno in due gruppi: il primo scenderà in campo alle 9:30, il secondo invece alle 10:20. Seguirà una seduta al pomeriggio con orario ancora da definire, potrete seguire qui su Toro News tutti gli aggiornamenti live dal campo di Pinzolo grazie ai nostri inviati presenti sul luogo per il ritiro.