Torino, la giornata: continua la preparazione in vista del Benevento

Antivigilia per il Toro di Nicola: all'orizzonte c'è l'ultima giornata di campionato

La salvezza conquistata sul campo della Lazio ha reso ininfluente la sfida tra Torino e Benevento, in programma per domenica alle 20:45. Nonostante questo, Nicola e i suoi vogliono chiudere il campionato nel miglior modo possibile e per questo torneranno in campo oggi al Filadelfia per continuare la preparazione (ricominciata ieri dopo il giorno di riposo) in vista della partita contro i campani. Da valutare le condizioni di Gojak e Murru, che hanno svolto un lavoro personalizzato nella giornata di ieri.