I granata si alleneranno in vista della decisiva sfida per l'ottavo posto contro i nerazzurri di Simone Inzaghi

Il Torino oggi, mercoledì 31 maggio, si allenerà agli ordini di Ivan Juric per preparare al meglio la sfida di sabato contro i nerazzurri di Inzaghi. Questa gara sarà decisiva per decretare l'ottavo classificato, che, in seguito alle decisioni della UEFA in merito alle questioni economico-giudiziarie della Juventus, potrebbe valere la qualificazione ai preliminari di Conference League.