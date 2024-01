Torino, la giornata: continuano gli allenamenti al Fila

Oggi allenamento in vista per i granata che continuano la preparazione per il match contro il Napoli

Oggi, venerdì 5 gennaio, i granata scenderanno in campo al Filadelfia per una sessione di allenamento. I ragazzi di Juric si alleneranno per il quarto giorno consecutivo, è infatti da martedì (data di ripresa degli allenamenti) che i granata scendono in campo al Fila per prepararsi al prossimo match contro il Napoli di Mazzarri, programmato per domenica 7 gennaio alle ore 15:00