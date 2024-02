Torino, la giornata: doppio match-day. In campo sia prima squadra che Primavera

Quest'oggi il Torino torna in campo per sfidare in casa la Salernitana alle 12:30 nella 23^ giornata del campionato di Serie A. Come sempre qui su Toro News vi proporremo la diretta testuale dell'incontro con un ampio servizio di pre e post partita. Nel mentre lo stadio Olimpico Grande Torino registra un buon numero di spettatori che si sono già assicurati un biglietto per questa gara. I granata tornano infatti a giocare in casa quasi un mese dopo l'ultima volta, quando arrivò la netta vittoria 3-0 contro il Napoli in data 7 gennaio.