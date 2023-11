Torino, la giornata: granata al Filadelfia in vista del match con il Monza

Dopo la vittoria di lunedì sera il Torino scende in campo al Filadelfia per il secondo giorno consecutivo

I granata dopo la vittoria di lunedì sera contro il Sassuolo si alleneranno al Filadelfia, come anche ieri, in vista del match contro il Monza (sabato 11 novembre). I ragazzi di Juric vogliono continuare la striscia positiva di vittorie e trovare il terzo successo consecutivo in campionato.