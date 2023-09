Il programma della giornata in casa Torino

Continua la preparazione di Torino-Verona. Proseguono le sedute d'allenamento per i granata sotto le direttive di Ivan Juric con l'obiettivo di arrivare pronti alla sfida in programma lunedì 2 ottobre alle ore 18.30 all'Olimpico "Grande Torino". Restano solo più due giorni per preparare la gara, poi ci sarà la rifinitura del lunedì.