Torino, la giornata: in campo alle 16 per il test match con la Cremonese

Match day per il Torino. Non è ancora campionato, ma torna a parlare in campo con le amichevoli estive. I granata di Baroni, dopo aver pareggiato per 1-1 nella prima uscita contro l'Ingolstadt, affrontano questa volta una formazione italiana, la Cremonese. Fischio d'inizio alle ore 16 a Prato allo Stelvio. Come di consueto potrete seguire la diretta testuale della partita su Toro News, così come gli approfondimenti e tutti gli aggiornamenti dal ritiro grazie ai nostri inviati. Restate collegati su TN a partire dalla mattinata: alle 10 la rifinitura di Baroni e poi il lungo accompagnamento fino al calcio d'inizio di Torino-Cremonese, con un occhio rivolto anche al mercato.