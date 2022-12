Torino, la giornata: oggi la seconda amichevole, ecco l’Almeria

Oggi, venerdì 16 dicembre alle 17, il Torino sfiderà l'Almeria nella seconda amichevole di questa sosta dovuta al Mondiale in Qatar. I granata, scenderanno in campo, dopo la vittoria con l'Espanyol per 1-0 con rete di Miranchuk, contro gli spagnoli, che militano nella massima categoria iberica, alla Pinatar Arena (San Pedro del Pinatar). L'Almeria non ha un canale che trasmetterà il match amichevole: è probabile che su Torino Channel sarà possibile vedere la partita, ma deve ancora essere confermato dal club granata. Toro News, come di consueto, proporrà la diretta testuale della gara.