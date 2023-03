Torino, la giornata: Primavera in campo alle 18 contro la Juve, dove vederla

Oggi, venerdì 10 marzo, la Primavera del Torino scenderà in campo in trasferta per il derby contro la Juventus. I ragazzi di Scurto, reduci da due pareggi, affronteranno alle 18 la squadra di Montero in una gara importantissima per la classifica: in caso di successo, infatti, i granata supererebbero i cugini bianconeri e si prenderebbero la rivincita dopo la sconfitta per 4-2 dell'andata. La gara sarà trasmessa da Sportitalia sul canale 60 del digitale terrestre, e potrete seguire la diretta testuale con noi di Toro News.