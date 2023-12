Torino, la giornata: prosegue la preparazione in vista dell’Atalanta

Prosegue al Filadelfia la preparazione in vista della sfida con l'Atalanta, in programma lunedì 4 dicembre alle ore 20.45. Juric sta dirigendo le sedute d'allenamento e valutando le condizioni del gruppo dopo la trasferta di Bologna. Continuerà a farlo oggi, venerdì 1 dicembre, in occasione della sessione tecnica in programma al Filadelfia. Previsti poi altri due giorni d'allenamento prima della rifinitura di lunedì.