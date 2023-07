Per il Torino si tratta della quarta giornata in quel di Pinzolo. I granata si stanno preparando in vista della prossima stagione. In mattinata la squadra si allenerà in piscina dopo diversi giorni di allenamento intensi sul rettangolo verde di gioco. Nel pomeriggio i giocatori non sosteranno sessioni di allenamento. Previsto lavoro sul campo per Bellanova e Dellavalle, arrivati ieri sera, oltre a quei giocatori che stiano sostenendo programmi personalizzati.