Torino, la giornata: riposo meritato per i granata di Ivan Juric

In programma una giornata di riposo per il Toro di Ivan Juric

Una giornata di meritato riposo per il Torino di Ivan Juric, che chiude la preparazione estiva sul campo di Pinzolo con due vittorie su due amichevoli giocate, con il Feralpisalò e contro il Modena. Nella giornata di oggi, sabato 29 luglio, quindi, i granata - rientrati nella serata di ieri, venerdì 28 - avranno a disposizione del tempo libero, per poi continuare la preparazione estiva e partire alla volta della Francia, dove il 2 e il 6 agosto affronteranno gli ultimi 2 test prima di iniziare la stagione con il primo impegno ufficiale in Coppa Italia: mercoledì 2 agosto, alle 19, i granata affronteranno il Lens, mentre domenica 6 agosto, alle 17, il Reims.