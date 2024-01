Torino, la giornata: riprendono gli allenamenti al Filadelfia

Oggi il Torino tornerà in campo al Filadelfia ad allenarsi in vista del prossimo match. La prossima avversaria sarà il Cagliari ed i granata, poiché non scenderanno in campo questo weekend, potranno sfruttare questo periodo prolungato per preparare al meglio la sfida. La gara che si sarebbe dovuta tenere questa settimana contro la Lazio è stata spostata poiché la squadra di Sarri sarà impegnata nella Supercoppa Italiana.