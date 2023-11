Torino, la giornata: seduta di allenamento in programma in vista del Bologna

Si avvicina la ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali. In casa Torino la testa è tutta alla sfida con il Bologna, che potrebbe decretare un balzo fino al settimo posto con vista Europa. Ivan Juric vuole arrivare al meglio al match e sta valutando le condizioni della rosa al completo dopo aver lavorato con chi è rimasto in città senza raggiungere le rispettive Nazionali. In programma nella giornata odierna un'ulteriore sessione di allenamento in avvicinamento al match in programma lunedì 27 novembre.