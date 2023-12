Torino, la giornata: sessione di allenamento per i granata di Juric

Vigilia di Natale in casa Toro con in programma una sessione di allenamento per la formazione di Ivan Juric

La vigilia di Natale in casa Toro sarà caratterizzata da un allenamento per la Prima Squadra già all'indomani della partita pareggiata 1-1 contro l'Udinese. In vista poi delle feste in cui la squadra riposerà in alcuni giorni, il tecnico granata Ivan Juric ha messo un programma una sessione quest'oggi per iniziare a preparare fin da subito il prossimo match di Serie A contro la Fiorentina.