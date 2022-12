Torino, la giornata: si chiude il ritiro spagnolo. Vlasic si gioca il bronzo mondiale

Finisce il ritiro granata a San Pedro del Pinatar. In Qatar, la Croazia di Vlasic affronta il Marocco per conquistare il terzo posto al Mondiale 2022

Ultimo giorno a San Pedro del Pinatar per il Torino, che chiude oggi, sabato 17 dicembre, il suo ritiro spagnolo di preparazione alla seconda parte di stagione. Incominciato lo scorso 9 dicembre, i granata hanno disputato anche due amichevoli contro Espanyol e Almeria. Intanto, in Qatar, dopo la sconfitta per 3-0 con l'Argentina nella semifinale del Mondiale, la Croazia di Nikola Vlasic dovrà scendere in campo alle 16:00 contro il Marocco per la finalina per il 3°-4° posto.