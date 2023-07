Torino, la giornata: terzo giorno di ritiro a Pinzolo

Il Torino è arrivato lunedì in Trentino, a Pinzolo, per il ritiro estivo. Nella giornata odierna, la terza del raduno, è prevista una doppia sessione di allenamento sotto la guida di Ivan Juric. I granata - dopo la colazione obbligatoria - saranno divisi in due gruppi: il primo scenderà in campo alle ore 9.30 circa, il secondo alle 10.20. Potrete seguire entrambe le sessioni qui su Toro News in diretta grazie ai nostri inviati Gianluca Sartori e Andrea Calderoni. Sul sito anche tanti approfondimenti relativi al mercato e ai temi caldi in casa Torino.