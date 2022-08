Torino, la moglie di Verdi: “Calciomercato, non si muove una foglia”

Gli ultimi giorni di calciomercato sono quelli più intensi. Lo sono per le società, ma anche per i giocatori che hanno già le valigie in mano o che aspettano di conoscere il proprio futuro. Tra questi ultimi rientra Simone Verdi, fuori dai piani del Torino di Juric. Qualche sondaggio si è registrato da parte di Verona e Bologna, ma nulla di più. La Salernitana si è spesa spesso in grandi complimenti, ma al momento non si registra una trattativa importante. Ecco che Verdi si trova al punto di partenza, in una situazione scomoda a quanto riporta la moglie Laura Della Vella su Instagram.

Laura Della Vella ha ripreso il soffione di una doccia in una Instagram Story, accompagnandola dalla canzone Lo shampoo di Giorgio Gaber. Queste le parole riprese dal brano: "Non si muove una foglia, ho la testa ovattata, non ho neanche una voglia, non c'è via di scampo, devo farmi per forza uno shampoo". Se il testo in sé non è così esplicito, sicuramente lo è di più l'hashtag utilizzato, che lascia pochi spazi a dubbi, #calciomercato, accompagnato dal commento in inglese "hi, I'm really struggling right now", che tradotto vorrebbe dire "Sono davvero in difficoltà in questo momento".