Torino-Lazio 1-1, Juric: “Siamo stati dei polli, rode pareggiare così”

Cala il sipario su Torino-Lazio. Ora spazio alle dichiarazioni postpartita. Tocca al tecnico granata Ivan Juric commentare la gara dello stadio "Olimpico-Grande Torino". Le parole del tecnico croato: "Non abbiamo subito niente. Partita molto tosta. Dietro non abbiamo permesso nulla. Siamo stati dei polli solo in occasione del gol. Partita dominata, perché abbiamo creato molto e potevamo fare più gol. Perdere due punti così mi rode. Sapevamo che Milinkovic-Savic avrebbe potuto fare solo la spizzata e l'abbiamo subita. Sarebbe stata la terza vittoria di fila senza prendere gol". E ancora: “Non avrei firmato per il pareggio neanche prima della partita. Abbiamo dato molto di più degli avversari. Siamo stati polli a prendere un gol così e avevamo anche preparato le situazioni sulla spizzata di Milinkovic-Savic. E’ stata una partita tosta, forse potevamo fare qualcosa di più ma sicuramente meritavamo di vincere”.

Più soddisfatto per la prestazione o amareggiato per il risultato? Cosa manca per passare da 5 a 7,8?

“Ogni volta quelli che entrano danno un altro slancio. La squadra ha un potenziale buono, speriamo di non avere infortuni o problemi vari. Io dico 5 non per sminuire, la squadra però ha preso 140 gol negli ultimi due anni e si è salvata per due volte all’ultima giornata con quattro allenatori diversi che non erano scarsi, ma ottimi allenatori. Qualcosina abbiamo cambiato, poi abbiamo valorizzato giocatori rientrati dai prestiti come Aina e Djidji. Questi ragazzi possono ancora crescere molto, ma stasera siamo stati dei polli. Sarebbe stata la terza vittoria di fila senza prendere gol. Loro non hanno mai tirato, c’è stato solo un giocatore pericoloso. Perderla così, anzi pareggiarla, dà fastidio”.