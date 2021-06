Torino, le date dell’estate: prima amichevole con l’Obermais Merano

Le date ancora non sono state confermate ma lo saranno a breve, il Toro tornerà al Filadelfia la prima settimana di luglio

Il ritorno in campo per il Torino si avvicina sempre di più. La preparazione in vista dell'inizio ufficiale della stagione 2021/2022 impegnerà al massimo gli uomini di Ivan Juric che inizierà a costruire la propria squadra durante il ritiro, che quest'anno si svolgerà a Santa Cristina, in Val Gardena dal 13 al 30 luglio. Il Torino FC non ha ufficializzato ancora nulla relativamente al programma dell’estate, ma alcune date sono confermate in via ufficiosa: ecco il riepilogo.

RITIRO - Il ritrovo allo stadio Filadelfia è programmato per il 6 luglio. La prima giornata sarà spesa integralmente per le visite mediche e per i tamponi, non prevederà dunque l'impegno sul campo, che inizierà dal giorno successivo. Dopo una settimana di allenamenti al Filadelfia, la squadra si sposterà in Val Gardena, dove, ospitata all'Hotel Diamant, darà il via vero e proprio al lavoro pre stagione. Sarà l'Obermais Merano, squadra militante nel campionato di Eccellenza locale, il primo avversario del Toro. La data di questa partita è ancora da definire, così come lo è anche per un'altra sfida amichevole (o forse addirittura altre due) ma in questo caso non si conosce ancora la sfidante. Tutto è invece definito per l'ultimo match della squadra di Juric, che scenderà in campo il 27 luglio a Bressanone contro i tedeschi del Bochum, compagine fresca di promozione in Bundesliga. Il 30, invece, si concluderà il soggiorno in Trentino.