Torino, le divise da allenamento e tempo libero per il 2023-24

Il Torino ha reso pubblica la collezione delle divise per il tempo libero e il training per il 2023-24. I prodotti possono essere acquistati tramite lo shop online oppure al Torino FC store di corso Agnelli, esattamente davanti alla tribuna dello stadio Olimpico-Grande Torino. Lo sponsor Joma ha puntato nuovamente sul toro rampante stilizzato sul modello delle divise del club degli anni '80 per quanto riguarda l'abbigliamento per il free time, mentre per le il training torna lo scudo. Caratteristico è il maculage granata, con inserti azzurri.