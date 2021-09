Torino, le ultime dal Fila: tornano i primi Nazionali. Bremer in gruppo

I granata di Juric proseguono il lavoro in vista della sfida con la Salernitana di domenica alle 15

Dopo la seduta pomeridiana di ieri, questo pomeriggio il Torino di Ivan Juric è tornato ad allenarsi al Filadelfia per continuare a preparare la sfida con la Salernitana in programma domenica alle 15 allo stadio Olimpico Grande Torino. Come anticipato sulle nostre colonne, oggi sono rientrati i primi giocatori dopo gli impegni con le rispettive Nazionali: al Filadelfia erano presenti Sasa Lukic, Tomas Rincon, Antonio Sanabria e Razvan Sava. La novità del giorno è il rientro in gruppo di Gleison Bremer, ottima notizia in vista della gara di domenica. Ancora programma personalizzato invece per Andrea Belotti dopo la botta rimediata nel match con la Fiorentina. Il tecnico granata ha diretto una sessione tecnica implementando l’organico con alcuni elementi della Primavera: domani la squadra tornerà in campo nuovamente nel pomeriggio.