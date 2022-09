Torino-Lecce 1-0, Tuia: “Ci siamo abbassati troppo”

“E' stata una partita da i due volti, con il gol preso ci siamo abbassati troppo. Non abbiamo avuto la forza di ripartire. Mi sento bene con il mister, abbiamo tanta concorrenza ma chiunque verrà chiamato in causa farà il bene del Lecce”

“Abbiamo servito molto Banda ma era un partita difficile, sporca. Nel primo tempo siamo riusciti a fare di più, nel secondo tempo mai. Siamo un gruppo giovane, secondo me sono i primi 45 minuti in cui non siamo riusciti ad esprimerci come vogliamo. Dobbiamo avere un atteggiamento positivo”