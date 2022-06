Torino, l’ex granata Patrizio Sala compie oggi 67 anni: tanti auguri!

Nato il 16 giugno 1955 a Bellusco, in provincia di Monza, Patrizio Sala è stato un giocatore del Torino. Cresciuto nelle giovanili del Monza, con la maglia dell'ominima squadra esordisce poi nel calcio professionistico nel 1973. Dopo aver vestito la maglia biancorossa, Patrizio Sala viene poi acquistato dal Torino di Gigi Radice, club con il quale rimane per 6 stagioni, fino al 1981, vincendo anche uno scudetto nel 1976. Nella stagione successiva passa poi a vestire la maglia della Sampdoria, e successivamente quella della Fiorentina. Nel 1983 viene acquistato dal Pisa, per poi essere ceduto al Cesena. Le ultime due maglie della sua carriera sono poi quella del Parma, dal 1987 al 1989, e quella della Solbiatese, dal 1989 al 1990. Successivamente, continua nel mondo del calcio come allenatore, tornando al Torino nel 2005, per guidare la Primavera. Come giocatore granata, dunque, Patrizio Sala totalizza 159 presenze e 4 reti.