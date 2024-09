Torino, l’Olimpico Grande Torino tra i peggiori stadi per i tifosi in trasferta

Chi non sogna di assistere al magico You'll never walk alone di Anfield per cui già solo lo spettacolo prepartita vale il prezzo del biglietto, chi non sogna di trovarsi di fronte al Muro Giallo del Westfalenstadion, senza dimenticare l'intramontabile Bernabeu che, seppur rinnovato, emana sempre quell'aura gloriosa tipica del Real Madrid. La trasferta è una tappa obbligatoria nella vita calcistica di un tifoso. Nel nostro calcio esempi diventati miti come quelli sopracitati ce ne sono pochi: sotto certi punti di vista la Curva Maratona per il suo canto instancabile e la sua fede incondizionata è diventato un mito nei nostri confini, così come la sciarpata giallorosssa al canto di "Grazie Roma" dello stadio Olimpico di Roma o la gradinata rossoblù del Ferraris di Genova che regala spettacolo con le sue coreografie. Esperienze da pelle d'oca le viviamo anche nel nostro campionato insomma. I tifosi granata ne hanno avuto un bell'assaggio venerdì scorso quando, attraversata la laguna in vaporetto, sono arrivati allo stadio Penzo di Venezia. Trasferte e turismo hanno sempre viaggiato di pari passo, ma quanto è facile e sostenibile per un tifoso seguire in ogni dove la propria squadra del cuore? Per questo la BonusFinder Italia ha condotto un'analisi per determinare le migliori trasferte nel nostro paese.

Bologna la meta migliore, Torino nella parte destra della classifica

La ricerca condotta ha valutato ben 10 fattori per stilare la classifica dei migliori stadi italiani in cui andare in trasferta per seguire la propria squadra: secondo lo studio il Dall'Ara di Bologna risulta il migliore stadio in cui fare la trasferta in Serie A. Con il suo prezzo medio di 30€ per il settore ospiti e la sua vicinanza al centro storico che garantisce un’ottima accessibilità dei rossoblù ha un punteggio di 6.19/10. La qualità del cibo e delle bevande e l'esperienza della partita hanno un gran peso sulla recensione dei tifosi, ma la più rilevante: per questo stadi storici come San Siro, il Maradona, il Marassi e i due stadi di Torino risultano essere ben lontani dalla vetta di questa graduatoria. Salgono sul podio dietro al Dall'Ara gli stadi di Cagliari e Udinese, seguono Parma, le due romane Lazio e Roma a pari punti, Lecce, Fiorentina, Venezia - sul quale però grava la spesa ingente del pernottamento in città. Al decimo posto troviamo il Maradona di Napoli che insieme al Gewiss Stadium ha il punteggio più alto per l'esperienza vissuta allo stadio. Nella parte destra della classifica troviamo le big di A che si contendono lo scudetto, tuttavia per i tifosi ospiti l'esperienza complessiva non è direttamente proporzionale alla qualità delle rispettive squadre: Juventus e l'Allianz Stadium all'11° posto con un punteggio finale di 4.5 su 10, Milan e Inter con i loro settori ospiti al terzo anello seguono con 4.43. Scendendo di un gradino ecco quindi l'Olimpico Grande Torino: nello stadio granata il prezzo medio di un biglietto è di 25€, il punteggio del cibo e delle bevande è più altro rispetto all'Allianz Stadium e a San Siro ma è più basso per l'atmosfera e la vista dal settore. Dietro allo stadio del Torino troviamo il Luigi Ferraris di Genova, il Castellani di Empoli che ha il punteggio più basso per cibo e bevande, e lo stadio dell'Atalanta in via di ristrutturazione - infatti il punteggio più basso del Gewiss è quello riferite alle infrastrutture. Negli ultimi tre posti con un punteggio più basso al 3.50 su 10 troviamo il Bentegodi di Verona, il Sinigaglia di Como e per ultimo lo stadio del Monza che non arriva a 3/10.