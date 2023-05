Torino, match day: alle 15 la sfida con la Fiorentina. Alle 13 in campo la Primavera

Oggi, domenica 21 maggio, alle ore 15, il Torino di Ivan Juric scenderà in campo al Grande Torino per sfidare la Fiorentina nella gara valida per la 36^ giornata di campionato. In campo alle 13 anche la Primavera, che sfiderà il Bologna in trasferta per provare a conquistare l'accesso diretto alle semifinali playoff. Come di consueto, sarà possibile seguire in diretta testuale entrambi gli appuntamenti sulle colonne di Toro News.