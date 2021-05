Torino, match day: alle 15:00 la gara con il Verona

I granata scenderanno in campo questo pomeriggio allo stadio Bentegodi contro la formazione gialloblu

Dopo la vittoria contro il Parma nella trentaquattresima giornata di campionato, quest’oggi alle ore 15:00 i granata di Davide Nicola scenderanno in campo allo stadio Bentegodi per sfidare l'Hellas Verona di Ivan Juric. Come di consueto, potrete seguire l’incontro in diretta testuale sulle nostre colonne insieme a tutti i contenuti del pre e del post partita.