Torino-Monza, l’affluenza: non viene raggiunta quota 20 mila spettatori

Il Torino nella terzultima partita casalinga della sua stagione ospita il Monza, una formazione che arrivava a questa sfida con gli stessi punti in classifica dei ragazzi di Juric. Il pubblico di fede granata non è però accorso troppo numeroso allo stadio Olimpico Grande Torino, si sono registrati infatti solamente 19.517 spettatori per questo incontro della 34^ giornata. Non si è raggiunta quindi la soglia dei 20 mila tifosi presenti alla partita odierna del Toro. L'incasso totale è pari a 289.421 euro. Un passo indietro quindi per il Torino che nella scorsa partita casalinga, contro l'Atalanta aveva raggiunto e superato quota 20 mila tagliandi venduti.