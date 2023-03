Torino-Napoli 0-4, Cairo: “È un peccato, avute anche occasioni per pareggiare”

Al termine della partita Torino-Napoli, il presidente granata Urbano Cairo ha rilasciato un paio di battute ai microfoni dei giornalisti presenti allo stadio. Di seguito le dichiarazioni del patron del Toro: "È un peccato perché abbiamo buttato via dei palloni all'inizio in quei 15-20 minuti. Sullo 0-1 abbiamo poi anche avuto alcune occasioni per pareggiare".