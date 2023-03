Torino-Napoli, biglietti in curva Primavera: via all’opzione “Porta due Amici”

Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale il Torino FC ha annunciato che a partire dalle ore 14:00 di oggi - mercoledì 15 marzo -, dopo l’autorizzazione della Questura arrivata in mattinata, sarà possibile acquistare i tagliandi di Curva Primavera per Torino-Napoli di domenica con l'opzione "Porta due Amici". Questa iniziativa è pensata per far sì che la curva Primavera sia popolata quanto più possibile da tifosi granata (come noto da giorni, è previsto un afflusso in massa di supporter del Napoli). Ad acquistare i biglietti da oggi a domenica potrà essere esclusivamente un tifoso fidelizzato con la tessera Cuore Toro che può acquistare il ticket, oltre che per sé stesso, anche per due altre persone purchè esse siano residenti in Regione Piemonte. Restano ancora disponibili poco meno di 4mila biglietti in curva Primavera.