Un 2006, ma quasi 2007 essendo nato il 21 dicembre: il Toro - stando a quanto riportato da Gianlucadimarzio.com - avrebbe messo nel mirino Giovanni Leoni, il giovanissimo difensore della Sampdoria che nell'ultima stagione ha raccolto 12 presenze in Serie B. I blucerchiati hanno appena riscattato il ragazzo dal Padova e ora sono pronti a monetizzare. Leoni, d'altronde, è stato la vera sorpresa dell'ultimo campionato cadetto. Pirlo è stato obbligato a lanciarlo, ma poi non è tornato sui suoi passi e ha dato continuità al giovane. Lui, d'altronde, aveva già fatto uno spezzone tra i professionisti l'anno precedente, quando con i biancoscudati ha fatto il suo esordio.

Torino, nel mirino il 2006 Leoni: il secondo più giovane a segnare con la Samp

Ma chi è di preciso Leoni? Parliamo di un difensore centrale giovanissimo, che ha dimostrato grande carattere e coraggio nella sua esperienza in blucerchiato. Forse anche troppo, visto che a volte ha esagerato nell'uno contro uno prendendosi rischi enormi. Come contro il Brescia, quando le Rondinelle avevano pareggiato alla fine della gara a causa di un errore di Leoni. Eppure la reazione è stata immediata, sintomo di un ragazzo che sa andare oltre e imparare. Aspetti caratteriali sempre importanti da valutare in un giovane. Ci sono poi le caratteristiche fisiche a renderlo ancora più interessante. Un metro e novantatrè di altezza, grandi fisico e dinamismo. L'aspetto più importante è che si è distinto particolarmente bene proprio in una difesa a tre, come quella utilizzata da Paolo Vanoli.