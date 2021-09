Torino, oggi giornata di riposo. In campo molti nazionali

I granata di Juric torneranno in campo lunedì per iniziare a preparare la sfida con la Salernitana in programma domenica alle 15

Redazione Toro News

Giornata di riposo quest'oggi per i ragazzi di Ivan Juric. Dopo la seduta di allenamento di ieri, il tecnico granata ha concesso ai giocatori rimasti a Torino non convocati dalle rispettive Nazionali una giornata libera: gli allenamenti riprenderanno lunedì per iniziare a preparare la sfida con la Salernitana i programma domenica alle 15. Quest'oggi però scenderanno in campo alcuni granata impegnati nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar. Apre le danze Berisha alle 18.00 con l'Albania che sfida l'Ungheria, poi chiudono tutti gli altri alle 20.45: Vojvoda (Kosovo-Grecia), Rodriguez (Svizzera-Italia), Praet (Belgio-Rep. Ceca) e Linetty (San Marino-Polonia).