Torino, per l’Europa garantita servirà tenere un passo da primi tre posti

La media punti attuale non basterebbe al Toro, nemmeno considerando solo quella "post-Lecce". A Juric servirebbe davvero una svolta

Simone Napoli 14 febbraio - 06:20

Un sogno che il Torino vuol far diventare realtà: la bussola del Toro punta l'Europa, ma gli uomini di Juric stanno rallentando perdendo punti per strada che ne stanno frenando la corsa. Ai granata serve rimettersi in marcia e ritrovare la stella polare per raggiungere l'obiettivo e sbarcare in una competizione continentale. Ma cosa servirà al Toro per centrare il settimo posto? Proviamo a farci un'idea.

Quanto serve per arrivare al 7° posto — Il Torino è attualmente al 10° posto in Serie A a quota 33 punti dopo 23 partite giocate, il 7° posto occupato dalla Fiorentina dista solo 4 punti - i viola hanno accumulato 37 punti -, mentre il 4° posto dell'Atalanta è lontano 9 lunghezze. L'obiettivo dunque è alla portata dei granata, a patto che non si perdano più punti come successo nelle ultime giornate e in generale contro squadre sulla carta abbordabili per il Torino. Negli ultimi 5 anni il pass per l'ultimo posto buono per l'Europa, il 7°, è stato strappato sempre, curiosamente, a 62 punti, tranne in una occasione. Proprio 5 anni fa, nella stagione 2018-2019, Il Torino chiuse a 63 punti quella straordinaria stagione che portò i granata ai preliminari di Europa League (ma solo via rinuncia del Milan, poichè la Coppa Italia andò alla Lazio che era arrivata fuori dalle prime sette). Nella stagione successiva fu invece il Napoli ad arrivare settimo con 62 punti conquistati, stessi punti conquistati dalla Roma nel campionato 2020-2021, il primo che valse la qualificazione alla Conference League. Nella stagione 2021-2022 invece toccò alla Fiorentina strappare il pass per la nuova competizione europea. Viola che si qualificarono anche l'anno scorso in virtù della penalizzazione alla Juventus, arrivata settima a 62 punti a causa dei -10 punti e a cui fu imposto il "blocco europeo".

La media punti che può valere l'Europa — Dopo 23 giornate il Torino ha mantenuto un passo da 1,43 punti conquistati a partita. Una media punti che, aritmeticamente, non è abbastanza per poter raggiungere il settimo posto: mantenendo questo passo da 1,43 punti a partita i granata conquisterebbero solo 54 punti, quota sì superiore a quelle raggiunte dal Toro nei primi due anni di Juric (chiusi a 50 e 53) ma ampiamente lontana dai 62 punti che servono per raggiungere l'Europa - servirebbe una media di 1,63 punti a gara per arrivare a 62. Per rendere l'idea, la Fiorentina attualmente settima ha una media di 1,61 punti a partita, che proiettati a 38 partite fanno 61 punti totali. E' però un Toro a due facce quello di questa stagione: quello pre cambio modulo delle prime 9 giornate che aveva una media punti pari a 1 e quello post cambio modulo dopo la partita contro il Lecce in cui i granata hanno conquistato 24 punti tenendo una media punti di 1,71. Tuttavia, anche mantenendo questa media di 1,71 punti/partita anche per il resto della stagione, il Toro non arriverebbe ai 62 punti che servirebbero, ma si fermerebbe intorno ai 58 punti. Per arrivare ai fatidici 62 mancano 29 punti, e calcolatrice alla mano i granata dovrebbero alzare la media a 1,93 punti conquistati a partita nelle ultime 15 giornate di campionato.

Cosa serve per l'Europa garantita — Attenzione però: il 7° posto non vale per forza l'Europa. La settima posizione consentirà la qualificazione alla Conference League solo se la Coppa Italia sarà vinta da una squadra piazzatasi in campionato in una delle prime 6 posizioni (attualmente è possibile che ciò non accada, poichè sono ancora in ballo Fiorentina e Lazio, ad oggi settima e ottava). Per avere l'accesso garantito in Europa servirà dunque arrivare al 6° posto che significherebbe Europa League. In questo caso i granata dovranno aumentare ulteriormente la loro media punti perchè a questo punto sarebbero necessari almeno 63 punti considerando la media dei piazzamenti al 6° posto negli ultimi anni: per raggiungere quel traguardo mancherebbero 30 punti da conquistare nelle ultime 15 giornate, vale a dire che bisognerebbe ottenere almeno 2 punti di media a partita in questi ultimi 4 mesi scarsi di campionato. Un passo da podio insomma dato che questa media punti fin qui l'hanno ottenuta solo le prime tre della classe. Concludiamo sottolineando che da questi calcoli è stata tenuta fuori l'ipotesi per cui l'Italia abbia a fine stagione un ranking Uefa tale da sbloccare un posto in più per la Champions League, uno scenario possibile ma complicato da realizzare.

