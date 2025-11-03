Torino-Pisa 2-2, le statistiche: reazione granata, ma manca il colpo del KO

“La squadra ha iniziato bene, abbiamo preso una traversa… poi la gara si è messa in salita, ma riprenderla così è segno di crescita. Ho cambiato subito per dare energia e siamo tornati alle due punte. Nel secondo tempo è mancato quel guizzo per prenderci la partita”, ha spiegato Marco Baroni dopo Torino-Pisa 2-2. I numeri Sofascore vanno nella stessa direzione: il Torino ha guidato il match, il Pisa ha capitalizzato i momenti-chiave (gol e rigore) e con le sue punte ha tenuto la sfida sempre viva.