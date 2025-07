Torino, pre-season e Coppa Italia: le tappe di avvicinamento al debutto in campionato

Il Torino prosegue la preparazione in vista dei primi impegni ufficiali in programma ad agosto

Redazione Toro News 24 luglio 2025 (modifica il 24 luglio 2025 | 07:45)

Archiviata la prima amichevole estiva della stagione, disputata contro la compagine tedesca dell’Ingolstadt, il Torino prosegue la preparazione in vista dei primi impegni ufficiali in programma ad agosto. I granata saranno impegnati in altri due test amichevoli, che faranno da viatico all’esordio in Coppa Italia.

Torino - Cremonese, secondo impegno di pre-season

Il match è fissato per sabato 26 luglio; si disputerà presso il Sundelbach Stadion, l’impianto sportivo di Prato allo Stelvio (BZ) che ospita il ritiro dei granata. L’incontro sarà accessibile ai tifosi, acquistando i biglietti online secondo le modalità che la società comunicherà prima della partita. In aggiunta, così come accaduto per la prima amichevole stagionale contro l’Ingolstadt, l’incontro dovrebbe essere trasmesso in diretta da Torino Channel.

I granata affronteranno nuovamente la neopromossa Cremonese solo a metà dicembre, quando i grigiorossi saranno attesi allo Stadio Grande Torino in occasione della 15^ giornata di Serie A, campionato in cui si sono già affrontate in 14 occasioni. Prima del doppio confronto avvenuto nella stagione 2022/23, Torino e Cremonese non giocavano contro in massima serie dall’aprile del 1996 (1-0 per il Toro, gol di Mezzano).

Il trofeo ‘Naranja’: il Toro di scena al Mestalla

A inizio luglio, in una nota stampa diramata dal proprio sito ufficiale, il Torino ha confermato la partecipazione al Trofeo Naranja. Sabato 9 agosto, alle ore 21.00, la squadra guidata da Marco Baroni sfiderà il Valencia allo Stadio Mestalla. “Il torneo” - si legge su torinofc.it - “riprende una competizione già in atto dal 1959 al 1964 (con l’eccezione del 1960). I partecipanti della primissima edizione del 1959 furono l’Inter, il Valencia e il Santos di Pelè. Da allora, fino al 1997, il Valencia ha affrontato un triangolare (con le eccezioni del 1976 e del 1981 quando divenne un quadrangolare, e del 1985 e 1986 poiché il Valencia affrontò in gara secca il Boca Juniors e il Flamengo) in preparazione alla stagione calcistica successiva. Dal 1997 la rassegna vede una sfida singola tra il Valencia e un’altra compagine”. Il Torino, alla sua prima partecipazione, sarà la decima squadra italiana a prendere parte al Trofeo, aggiungendosi a Inter (1959 e 2019), Fiorentina (1987, 2010 e 2016), Sampdoria (1992), Perugia (1996), Parma (2000 e 2007), Udinese (2005), Roma (2006, 2011 e 2015), Milan (2014 e 2021) e Atalanta (2017 e 2022).

Gli impegni ufficiali di agosto: la Coppa Italia e il debutto a San Siro

La kermesse valenciana farà da trampolino di lancio per l’esordio stagionale in gare ufficiali, che per il Torino coincide con il primo turno di Coppa Italia. Il 18 agosto, i granata sfideranno tra le mura amiche il Modena: in palio c’è il passaggio al turno successivo contro la vincente dell’incontro tra Pisa e Cesena con la possibilità di sfidare la Roma agli ottavi di finale. Il Toro, infatti, è stato inserito nel ‘ramo’ del tabellone che comprende i giallorossi e l’Inter.

Una settimana dopo l’esordio in Coppa, prenderà il via anche il campionato; la prima giornata di Serie A vedrà i granata di scena a San Siro contro l’Inter, prima tappa di un mini tour de force che proseguirà contro Fiorentina, Roma e Atalanta.

In attesa che il mercato completi la rosa a disposizione di mister Baroni, sono già disponibili online i primi pronostici relativi al match d’esordio in campionato dei granata. Secondo i pronostici Serie A degli esperti di Wincomparator, il Torino partirà decisamente sfavorito contro i nerazzurri vice campioni d’Italia e d’Europa. Un eventuale successo della squadra granata viene ritenuto altamente improbabile ed è bancato in media 9 volte la posta, mentre una vittoria dell’Inter all’esordio appare decisamente più scontata.Tuttavia bisognerà fare attenzione, perché le prime gare si giocano ancora in estate e le sorprese possono essere dietro l’angolo. I tifosi si aspettano un exploit dal loro Toro e in questo momento è lecito sognare.