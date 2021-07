Presentazione social, per la prima maglia del Torino 2021/2022: il club di via Dell'Arcivescovado, infatti, ha presentato sul web la nuova divisa che vestirà i giocatori granata nella stagione a venire. Come si può osservare dal video della nuova maglia postato dalla società granata è presente sul colletto della divisa la scritta: "Granata è una seconda pelle". Rispetto alla divisa dell'anno scorso non ci sarà più il colletto bianco.