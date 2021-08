Torino, presentata la terza maglia: blu e oro, tra tradizione e innovazione

La terza divisa dei granata per la stagione 2021/2022 a poche ore dall'esordio in campionato

Il Torino ha svelato la terza maglia, dopo aver presentato negli scorsi giorni, antecedenti l'esordio in Coppa Italia contro la Cremonese, le prime due divise e quelle dei portieri. Sarà blu con inseriti oro, tra tradizione e innovazione, come scrive sui propri canali social la società. A firmare il kit lo sponsor tecnico granata, ovvero Joma. Lo slogan è: "Non è solo una maglia, è emozione".