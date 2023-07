Torino, pronte le nuove maglie per la stagione 2023/2024: usciranno domani

Tramite un post su Instagram, il Torino Football Club ha annunciato che le maglie per la prossima stagione sono pronte e potremo vederle già da domani, giovedì 13 luglio. I kit per la stagione 2023/2024 sono realizzati dall'azienda Joma, sponsor tecnico del Torino ormai dal 2019. Nel video lancio pubblicato sui social è protagonista la Mole Antonelliana e questo potrebbe essere già un indizio in vista dell'annuncio ufficiale di domani. Come sempre, dunque, la presentazione delle maglie rappresenta un momento atteso dai tifosi che iniziano a respirare l'aria della nuova stagione. Di seguito il video.