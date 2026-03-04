Torino, quanti entrano allo stadio nonostante la protesta? Ecco i dati

Da tre partite la curva Maratona ha lanciato un’iniziativa di protesta verso la presidenza Cairo: lasciare lo stadio vuoto per rendere la contestazione visibile e percepibile. Al netto di ogni considerazione sul merito, è evidente che la scelta abbia avuto un buon successo perché contro Lecce, Bologna e Lazio l’Olimpico Grande Torino è effettivamente rimasto per gran parte vuoto, non solo in curva, e l’atmosfera ha riportato alla mente, per certi versi, l’epoca del Covid, in cui si giocava a porte chiuse e dunque in un contesto surreale.

Ma quanti sono i tifosi che, per queste tre partite, hanno scelto comunque di entrare allo stadio? Il Torino non ha comunicato alcun dato relativo all’affluenza, e il motivo è legato alla forte differenza tra spettatori paganti ed effettivi presenti, poiché sono molti gli abbonati che, pur avendo titolo di accesso, hanno scelto di disertare lo stadio. Il dato ufficiale dei paganti, dunque, per forza di cose non rispecchierebbe la realtà. Toro News, tuttavia, è in grado di fornire informazioni precise – dunque, non semplici stime – relativamente all’affluenza nelle ultime tre partite. Nel dettaglio, per Torino-Lecce sono stati più di 9000 gli ingressi allo stadio; per Torino-Bologna sono entrati circa 6600 tifosi; per Torino-Lazio, infine, circa 6250. Per le ultime due partite, da segnalare che anche il settore ospiti era privo di spettatori. Si nota dunque una progressiva diminuzione di pubblico, ma i numeri aiutano anche a quantificare il numero di tifosi che scelgono di seguire il Toro dal vivo nonostante tutto. Sarà curioso ora capire se la tendenza sarà confermata nelle prossime partite, con i risultati della squadra di D’Aversa che rappresenteranno una variabile significativa.